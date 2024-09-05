Приём заявок на жилищную программу "Елорда жастары" начался в Астане

В Астане стартовал приём заявок на участие в жилищной программе "Елорда жастары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Отбасы банка".

Заявки на участие в программе от молодых жителей столицы принимаются в режиме онлайн на портале birge.astana.kz до 10 сентября 2024 года включительно.

Программа "Елорда жастары" – это совместный проект "Отбасы банка" и акимата Астаны. В этом году на финансирование программы акимат выделяет 1 млрд 350 млн тенге.

Это позволит молодым учителям, врачам, журналистам, работникам культуры, спорта, преподавателям вузов и научным сотрудникам, представителям социальной сферы, сотрудникам коммунальных предприятий, департамента полиции, ДЧС, профильным сотрудникам филиалов АО "Казпочта", а также состоящим в очереди на жильё в Астане по категории "дети-сироты" получить льготный заём для приобретения собственного жилья.

Список потенциальных заёмщиков будет формировать столичный акимат. Отбор участников начнётся после завершения срока приёма заявлений. В список попадут те, кто наберёт больше всего баллов. Они будут начисляться за стаж работы. Также дополнительные баллы получат те, у кого есть члены семьи с ограниченными возможностями.

После того, как пул будет сформирован, его участник получает направление на кредитование в "Отбасы банке". Там проверят платежеспособность и выдадут заём по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2% до 5,7%). Первоначальный взнос составляет от 10%. Максимальная сумма кредита – 18 млн тенге. Заём выдается на срок до 19 лет. С помощью кредита можно купить квартиру на первичном или вторичном рынке, а также жильё, строящееся по договору долевого участия при наличии гарантии АО "КЖК".

Требования для участников программы "Елорда жастары":

1. Возраст участника не должен превышать 34 лет (включительно) на момент подачи заявления.

2. Наличие у участника непрерывной постоянной регистрации в Астане за последний год.

3. Наличие депозита в "Отбасы банке" и первоначального взноса в размере 10% на момент подачи заявки (сертификат о наличии депозита или выписка со счёта).

4. Отсутствие у участника программы и членов его семьи за последние пять лет на территории РК арендного жилья как с правом, так и без права выкупа или жилья на праве собственности.

5. Стаж официальной работы в выбранной сфере в Астане не менее одного последнего года на момент подачи заявления, подтверждаемый выпиской с пенсионного счёта.

6. Доход за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не должен превышать шести прожиточных минимумов (без учёта пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений);

7. В программе может участвовать только один из супругов.