Приём заявок на грант для реализации бизнес-идей стартует 29 августа

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На портале Business.enbek.kz с 29 августа начнут принимать заявки на третий поток получения грантов для реализации новых бизнес-идей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Государственный грант – безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта, присуждаемого в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, составляет 400 МРП (1 225 200 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Для подачи заявки на грант необходимо зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствие условиям получения гранта, скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал, заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к Интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения или центрах обслуживания предпринимателей.

При подаче заявки нужно соблюдать некоторые условия. Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет);

плательщики единого совокупного платежа.

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца;

молодежь.

Также претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трёх лет.

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведён в электронный формат. Приём заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал "Business.enbek.kz".

Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

В министерстве отметили, что гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест. Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчёты об использовании средств. Всё это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения.