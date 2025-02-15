В Казахстане начался приём заявлений на мартовское Единое национальное тестирование (ЕНТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Регистрация проходит с 15 по 25 февраля. Подать заявление можно онлайн через сайт app.testcenter.kz или мобильное приложение UTO. Тестирование состоится с 1 марта по 5 апреля.

Участвовать могут выпускники 11 (12) классов средних школ, студенты вузов, зачисленные условно на платное обучение, выпускники прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения), лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана, а также граждане Республики Казахстан, обучавшиеся за рубежом. Стоимость тестирования составляет 5640 тенге.

Отмечается, что при регистрации участники самостоятельно выбирают дату, время и место сдачи экзамена.