Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что приём казахстанской нефти в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжается без ограничений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Представлен отчёт по повреждениям, который согласован акционерами с казахстанской стороны. Для стабильной работы КТК существуют большие ёмкости для хранения нефти – порядка миллиона тонн", – заявил Саткалиев.

По его словам, для обеспечения бесперебойного приёма нефти приняты технологические решения, позволяющие поддерживать разгрузку в соответствии с установленными графиками.

"Режим наполнения идёт по согласованной схеме на период, связанный с восстановлением подстанции. Сейчас нефть идёт в транзитном режиме", – отметил министр.

Напомним, в ночь на 17 февраля нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.

В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".

18 февраля в Минэнерго РК заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет.

Позже на ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел. Там заверили, что казахстанские дипломаты обсудят с Украиной атаку на КТК.