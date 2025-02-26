Приём казахстанской нефти идёт без ограничений - Минэнерго о ситуации с КТК
Режим наполнения идёт по согласованной схеме .
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Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что приём казахстанской нефти в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжается без ограничений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Представлен отчёт по повреждениям, который согласован акционерами с казахстанской стороны. Для стабильной работы КТК существуют большие ёмкости для хранения нефти – порядка миллиона тонн", – заявил Саткалиев.
По его словам, для обеспечения бесперебойного приёма нефти приняты технологические решения, позволяющие поддерживать разгрузку в соответствии с установленными графиками.
"Режим наполнения идёт по согласованной схеме на период, связанный с восстановлением подстанции. Сейчас нефть идёт в транзитном режиме", – отметил министр.
Напомним, в ночь на 17 февраля нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.
В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".
18 февраля в Минэнерго РК заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет.
Позже на ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел. Там заверили, что казахстанские дипломаты обсудят с Украиной атаку на КТК.
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