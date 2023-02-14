Приём документов для поступления в военные вузы будет проходить с 15 по 20 июля

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Желающим поступить в военные институты необходимо в срок до 30 апреля включительно обратиться с заявлением на имя руководителя местного органа военного управления по месту жительства, передаёт BaigeNews.kz. Начальник департамента военного образования и науки МО РК генерал-майор Жумабек Ахметов рассказал об этапах поступления в военные вузы в ходе брифинга на площадке СЦК.

Как отметил генерал-майор, годные по состоянию здоровья, набравшие не менее 50 баллов по пяти предметам ЕНТ, в том числе не менее семи баллов по одному из профильных предметов и не менее четырёх баллов по каждому из остальных предметов, прибывают в военный институт для сдачи документов в период с 15 по 20 июля включительно года приёма.

"В период приёма абитуриенты размещаются на территории военных институтов и обеспечиваются питанием по нормам снабжения. Приём граждан в военные учебные заведения осуществляется в следующем порядке: I этап - профессионально-психологический отбор; II этап - окончательное медицинское обследование в соответствии с правилами проведения военно-врачебной экспертизы; III этап - проверка физической подготовленности; IV этап - конкурсный отбор и зачисление", - пояснил спикер.

Конкурсный отбор проводится приёмной комиссией и включает в себя составление рейтинга баллов поступающих от максимального до минимального. Рейтинг оформляется в протоколе приемной комиссии военного института.

Решение приёмной комиссии объявляется до 10.00 часов 6 августа года приема и размещается на интернет-ресурсе военного института.





