Привыкли воспитывать детей шапалаком - гость проекта "2022"

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За год в Казахстане произошло 668 преступлений на семейно-бытовой почве. Поступило 100 000 сигналов. Почему полиция не может помочь всем, кто пытается найти защиту от бытового насилия? Какие города занимают лидирующие позиции в республиканском антирейтинге, и как МВД намерено лишить домашних дебоширов надежды на безнаказанность, рассказал гость проекта "2022" на площадке BaigeNews.kz.

Начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков сообщил об инициативах ведомства по ужесточению наказания для семейных тиранов.

Бытовое насилие - это конфликт среди членов семьи и, как правило, его разрешение требует индивидуального рассмотрения.

“В ходе разбирательств в 62 процентах случаев жертвы отказываются от дальнейших претензий к дебоширам”, - сказал Каржаспеков.

Ведомство предложило поправки в законодательство: наличие телесных повреждений, косвенные доказательства агрессии, например, разбитая посуда, свидетельские показания должны быть достаточны для возбуждения административного дела. Назначение общественных работ может стать методом для отбытия наказания и внесения социального вклада одновременно.

По словам Руслана Каржаспекова, порядка 78 процентов женщин терпят насилие и продолжают бездействовать.

“По статистике, безработные мужчины больше всего совершают домашнее насилие. И более половины правонарушений происходят под влиянием алкоголя”, - отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК.



Гость студии призвал каждого казахстанца придерживаться активной гражданской позиции и не проходить мимо криков о помощи как женщин, так и детей.

Подная видеоверсия интервью представлена ниже.