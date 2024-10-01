  • 1 Октября, 22:54
  • BAIGENEWS

Привязавшего собаку к машине живодёра разыскали в Алматинской области

Сегодня, 21:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
121
Фото: baigenews.kz

В Алматинской области нашли и наказали мужчину, привязавшего собаку в машине и протащившего животное по трассе, передаёт BaigeNews.kz.

Происходящее на видео сняли очевидцы.

"В ходе мониторинга соцсетей полицейскими выявлено видео, где мужчина волочил собаку, привязав за машину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Талгарского района установили, задержали и доставили в полицию 38-летнего мужчину. По факту жестокого обращения с животными подозреваемый привлечён к ответственности согласно действующему законодательству", - сообщили в ДП Алматинской области.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 🇰🇿 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@police_almobl)

 

Самое читаемое

Наверх