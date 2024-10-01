Привязавшего собаку к машине живодёра разыскали в Алматинской области
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
121Фото: baigenews.kz
В Алматинской области нашли и наказали мужчину, привязавшего собаку в машине и протащившего животное по трассе, передаёт BaigeNews.kz.
Происходящее на видео сняли очевидцы.
"В ходе мониторинга соцсетей полицейскими выявлено видео, где мужчина волочил собаку, привязав за машину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Талгарского района установили, задержали и доставили в полицию 38-летнего мужчину. По факту жестокого обращения с животными подозреваемый привлечён к ответственности согласно действующему законодательству", - сообщили в ДП Алматинской области.
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