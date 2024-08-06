Привязали гирю и утопили в реке: в Павлодаре два брата осуждены за убийство
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре осуждены два брата, которые утопили человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Преступление произошло 19 ноября 2022 года.
"Братья К., вступив в предварительный сговор, чтобы не платить стоимость купленного дома у потерпевшего Ж., вывезли последнего к переправе через реку возле села Пятерыжск Железеинского района, связали ему руки, привязали к телу гирю весом 16 килограммов и утопили в реке. Также при обыске дома у К.А. был обнаружен стартовый пистолет и боевые патроны", – сообщили в суде.
Вина подсудимых доказана. Одному из обвиняемых назначено 16 лет лишения свободы, другому – 15 лет. Суд учёл наличие положительной характеристики, малолетних детей на иждивении обвиняемых и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Приговор в законную силу не вступил.
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы