В службу "112" Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины в городе Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Он привязал себя к башенному крану на уровне 4-го этажа на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Жамбыла.

"На место происшествия незамедлительно направились силы МЧС. Прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда и психологи провели беседу с мужчиной и отвлекли его внимание. После чего спасатели применив альпинистское снаряжение спустили мужчину и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полицейские предотвратили суицид в ЗКО.