Привязал себя с подъёмному крану: в Таразе предотвратили попытку суицида
На место происшествия незамедлительно направились силы МЧС.
Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14Сегодня, 14:14
108Фото: ortcom.kz
В службу "112" Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины в городе Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Он привязал себя к башенному крану на уровне 4-го этажа на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Жамбыла.
"На место происшествия незамедлительно направились силы МЧС. Прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда и психологи провели беседу с мужчиной и отвлекли его внимание.
После чего спасатели применив альпинистское снаряжение спустили мужчину и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее полицейские предотвратили суицид в ЗКО.
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