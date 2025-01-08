  • 8 Января, 14:44
  • BAIGENEWS

Привязал себя с подъёмному крану: в Таразе предотвратили попытку суицида

На место происшествия незамедлительно направились силы МЧС.

Сегодня, 14:14
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 14:14
Сегодня, 14:14
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Фото: ortcom.kz

В службу "112" Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины в городе Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Он привязал себя к башенному крану на уровне 4-го этажа на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Жамбыла.

"На место происшествия незамедлительно направились силы МЧС. Прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда и психологи провели беседу с мужчиной и отвлекли его внимание.

После чего спасатели применив альпинистское снаряжение спустили мужчину и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полицейские предотвратили суицид в ЗКО.

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