Привлекать "длинные" деньги из ЕНПФ на важные проекты предложил Токаев
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Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ Правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства отметил, что надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот.
"Напомню, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет. Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение. Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги Правительства и, тем более, народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью", - подчеркнул он.
По его словам, кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения.
"Поэтому нужно расширить инструменты гарантирования займов. Правительству совместно с профильными институтами развития необходимо проработать вопрос создания гарантийного фонда. Такие фонды, финансируемые за счет ежегодных взносов банков, корпораций, центральных и местных органов власти, хорошо показали себя в ряде стран. Вместе с тем при реализации стратегических проектов с высокой экономической отдачей можно на рыночных условиях более активно привлекать "длинные" деньги из ЕНПФ", - добавил Токаев.