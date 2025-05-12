29-30 мая года под председательством Президента пройдёт Международный форум Астана (AIF). В нем примут участие мировые лидеры, эксперты, инвесторы и представители бизнеса. Программа форума включает пленарную сессию и 25 дискуссионных площадок. Одна из тем, которая будет обсуждаться - развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане. Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал заместитель директора Департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК Рустем Кыдырбеков.

"На форуме планируется обсуждение широкого спектра вопросов, касающихся возобновляемых источников энергии. В центре внимания — глобальный энергетический переход, декарбонизация экономики, устойчивое управление природными ресурсами, а также механизмы привлечения инвестиций в "зелёные" технологии. Прогнозируется, что будет уделено внимание вопросам развития ВИЭ, а также региональному и международному сотрудничеству в этой сфере", - рассказывает Рустем Кыдырбеков.

Он отмечает, что проведение форума актуально, так как он даёт возможность обсудить системные, стратегические вопросы, выходящие за рамки технических и отраслевых мероприятий. Это позволяет не только обменяться опытом, но и наметить общие подходы к ускоренному развитию ВИЭ с учётом глобальных климатических и экономических вызовов.

"Согласно предварительной программе, планируется участие широкого круга международных экспертов, включая представителей международных организаций, аналитических центров, а также руководителей государств, представителей правительств, компаний, специализирующихся на устойчивой энергетике. Среди спикеров ожидаются специалисты с практическим опытом в разработке климатической политики, регулировании энергетических рынков и внедрении возобновляемой генерации", - сообщил Кыдырбеков.

Ранее вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин сообщил, что международный форум Астана впервые проведут за счёт спонсоров. Средства из бюджета на него выделяться не будут.