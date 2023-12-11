Привлекать отечественные компании к строительству водохозяйственной инфраструктуры поручил Смаилов

Вопросы модернизации водохозяйственной инфраструктуры и улучшения системы управления водными ресурсами обсудили на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

На заседании было озвучено, что для обеспечения водной безопасности страны и решения проблемы её нехватки разработан проект Комплексного плана по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы.

Реализация Комплексного плана позволит увеличить располагаемые водные ресурсы на 3,7 кубических километра, а площади орошаемых земель – до 2,2 миллиона гектаров, снизить ежегодные потери поливной воды на три кубических километра и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тысяч человек.

Так, в 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ с объёмом 2,4 кубических километра на территории девяти областей.

Параллельно начнется реконструкция 15 действующих водохранилищ на территории девяти областей с объёмом 1,9 квадратных километра.

Премьер-министр указал, что к реализации запланированных мер необходимо активно привлекать отечественные компании, в том числе производителей стройматериалов, и продолжить развитие технологий космического мониторинга в части определения водопотребления.