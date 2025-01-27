Прививку против ВПЧ получили свыше 114 тысяч девочек в Казахстане
В нашей стране рак шейки матки является вторым по распространённости видом рака среди женщин.
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Вакцину против вируса папилломы человека - основного возбудителя рака шейки матки - получили более 114,4 тысячи девочек в Казахстане. Среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано, передаёт BaigeNews.kz.
Прививки получили 64,1 тысячи девочек в возрасте 11 лет и 50,3 тысячи девочек 12-13 лет.
В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространённости видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет).
"Учитывая бремя заболеваемости и эффективность вакцинации от ВПЧ в феврале 2024 года вакцина против ВПЧ введена в Национальный календарь профилактических прививок Казахстана, таким образом, мы вошли в число 135 стран мира, где программа иммунизации против ВПЧ внедрена на плановой основе", - отметили в Минздраве.