Вакцину против вируса папилломы человека - основного возбудителя рака шейки матки - получили более 114,4 тысячи девочек в Казахстане. Среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано, передаёт BaigeNews.kz.

Прививки получили 64,1 тысячи девочек в возрасте 11 лет и 50,3 тысячи девочек 12-13 лет.

В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространённости видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет).