Привет от солнцепоклонников! В Абайской области обнаружен уникальный археологический памятник эпохи железного века

Фото: Альбина Халел

Краеведы Семея обнаружили в окрестностях родного города захоронения эпохи железного века – курган с каменными грядами и родовой погребальный комплекс, состоящий почти из трёх десятков курганов.

Удивительная находка поразила корреспондента Baigenews.kz размерами, состоянием, местоположением. Теперь любители родного края из Абайской области приглашают желающих астрономов, геологов и археологов вместе изучить найденные курганы.

В 40 километрах юго-западнее Семея расположен горный массив Семейтау. В основе ландшафта – застывшая лава, которая миллионы лет назад прорывалась наружу сквозь земную кору, вспучила её, но так и осталась в недрах. Эта лава превратилась в гранитную породу, которая местами за счёт размыва земли выходит наружу и хорошо проглядывается. "Красный кирпич", как называют застывшую лаву местные жители, пользуется хорошим спросом в качестве стройматериала. Им пользовались местные поселенцы много тысяч лет назад, он востребован и сейчас. Именно его использовали представители Тасмолинской культуры для выкладки курганов.

Здесь, в местности Семейтау, которая растянулась на 45 км с северо-запада на юго-восток, представители краеведческого общества "Прииртышье" с помощью дешифрования спутниковых снимков за последние годы явили миру четыре погребальных памятника, именуемых как "курганы с усами". Последний из них, обнаруженный в минувшие выходные, оказался самым большим.

"Усатый" курган – это каменная конструкция, которая представляет собой археологический комплекс из головного кургана, захоронения меньшего диаметра, и отходящих от главной насыпи дугообразных линий – "усов". Эти дорожки выложены камнем. У основания и в конце "усов", как правило, имеются круглые площадки.

Такие курганы – отличительная особенность Тасмолинской культуры, которая была распространена в Центральном Казахстане в 7 – 1 вв. до нашей эры. Ни одна другая культура не оставляла потомкам на память подобные каменно-земляные конструкции.

Но, как выясняется в последние годы благодаря исследовательской работе краеведов и археологов, мигранты распространяли эту культуру намного восточнее, вплоть до Китая и Монголии, свидетельством чему и являются подобные захоронения.

В ходе исследования члены краеведческого общества "Прииртышье" замерили каменную конструкцию кургана. Экспедиция в составе 13 человек провела на массиве Семейтау целый день и удивилась интересным данным. Кстати, увидеть этот курган можно не только с высоты птичьего полёта или со спутника. Достаточно подняться на возвышенность и присмотреться к причудливой форме местной растительности, которая скудно растёт на почве, но активно расселяется именно на месте курганов. Семена застревают между камней, прорастают и превращаются в своеобразный растительный маяк, повторяя форму захоронений.

Согласно замерам, которые провели краеведы Павел Жуков и Екатерина Гуляева, последний семейтауский "усатый" курган отличается от остальных своими солидными размерами. Диаметр основного кургана – 16,5 м, диаметр малого кургана, который расположен на два метра восточнее большого, – 5,5 м. Длина северного "уса" - 135 м, южного "уса" – 71 м.

Кстати, вот и первая особенность этого захоронения – разная длина "усов". Длина двух каменных гряд на ранее обнаруженных курганах Семейтау была почти равна или сильно не отличалась.

"Центральный большой курган - не разграбленный. Согласно классификации - это курган первого типа, - рассказывает краевед Павел Жуков. - На концах "усов" кольцевые выкладки, вероятнее всего, там могут быть жертвенные захоронения - мясо, кости животных, посуда, допустим, с кумысом или молоком. Заинтересовало ещё то, что все курганы Семейтау ориентированы не строго на восток, а средняя линия усов смещена к югу на 10-12 градусов".

И это вторая важная особенность кургана. Чем это вызвано? Наклоном земной оси или другим фактором? На вопрос помогут ответить серьёзные исследования со специальным оборудованием.

"Для чего именно нужны эти "усы" – единого мнения нет, - рассказывает краевед Павел Жуков, - Разные археологи трактуют по-разному. Одна из гипотез предназначения усов говорит о том, что это руки - протянутые к солнцу. То есть захоронение чисто ритуального значения. Люди Тасмолинской культуры были солнцепоклонниками. Другая теория говорит о том, что курганы с усами были постоянной астрономической площадкой, где по выделенным точкам на "усах" по направлению на концы усов можно было определить время установления солнечного равноденствия, весеннего и осеннего солнцестояния. Одно из исследований в Оренбургской области показало, что на "усах" одного из курганов отмечены точки, связанные не только с солнцем, но и с луной, и с Венерой".

Со временем традиция астрономического использования курганов была утрачена, и их сооружали только для погребения людей, а в дальнейшем – как жертвенные захоронения в дар Богу солнца.

Для того чтобы наверняка узнать, что именно находится в этом кургане и для чего он возводился, нужна исследовательская работа с привлечением разных специалистов – археологов, топографов, геологов, астрономов.

"Плохо то, что в наших местах астрономической привязкой этих курганов никто не занимается, - сетует Павел Жуков. - Я не нашёл подобных сведений. Вот на Южном Урале проводятся серьёзные исследования, а у нас – непаханное поле для археологов и астрономов".

В полукилометре от "усатого" кургана располагается погребальный комплекс, так называемая "Долина курганов". На небольшой площади на расстоянии примерно трёх-четырёх метров друг от друга расположены земляные насыпи, укрытые тем самым стройматериалом из спёкшейся лавы. Эти курганы представляют собой, предположительно, родовое захоронение. Многие из них давно разграблены. Об этом свидетельствуют впадины в центре могил.