Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин во время заседания палаты предложил запретить пропаганду ЛГБТ, передает BaigeNews.kz.

В запросе на имя премьер-министра он упомянул, что новый президент США Дональд Трамп официально утвердил два пола. Депутат подчеркнул, что ЛГБТ в США теперь запрещены.

"Вот и пламенный привет всем девушкам от "дяди Дональда". Решение президента США сочеталось с позицией депутатов Мажилиса против ЛГБТ. Потому что с тех пор, как мы пришли в Мажилис, мы ведем борьбу против безнравственного пути, который разрушает будущее нашей нации. Насколько мне известно, правительству было направлено по крайней мере несколько конкретных парламентских запросов. Кроме того, нами разработаны специальные правовые нормы, запрещающие пропаганду ЛГБТ. Однако некоторые официальные лица выступили против этих действий, ссылаясь на позицию западных представителей, которые утверждают, что они "ограничивают демократию" и "попирают права человека", - сказал депутат.

По его мнению, парламент должен в первую очередь учитывать интересы народа и реализовывать их посредством конкретного законодательства.

Поэтому правительство должно дать положительное заключение по правовым нормам, которые предлагают депутаты, считает мажилисмен.