Привести облик улиц к единым стандартам планируют в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске начали разработку собственного дизайн-кода. Архитекторов и дизайнеров привлекли для того, чтобы создать единые стандарты, передаёт BaigeNews.kz.

Результатам работы станут правила колористики для оформления фасадов, вывесок и указателей на жилых домах, стандарты благоустройства территории вдоль улиц, эскизы уличной мебели, рекомендации для подсветки зданий и многое другое. В результате каждая улица города должна стать единым массивом в одном облике и дизайне.

"Мы не строим иллюзий. Преобразить город за месяц или даже за год не получится. Но сейчас появится самое важное – системная основа для работы. Начав следовать стандартам, приводить к ним существующую картину, мы постепенно улучшим облик города", - пояснил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

В 2024 году основные усилия акимат намерен направить на одну из самых проходимых в городе улицу Казахстан. Именно для неё и ещё двух участков сейчас разрабатывается дизайн-код внешнего облика.

"Выбрали их не случайно – каждая из них является образцом одного из основных типов застройки города. Исторической “сталинской”, более распространенной “хрущёвской” или насыщенной современными объектами. Дальше эти концепции можно будет масштабировать на весь город", - пояснил главный архитектор Еркын Тураров.

Вопросами внешнего вида улиц в акимате интересуются уже давно. Ещё в апреле власти развернули масштабное обновление фасадов домов. В этом году охватить ремонтом удалось 36 зданий. До 2025 года цифру планируют довести до ста.