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polisia.kz Сегодня, 19:01
183
Фото: polisia.kz

Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау

Четырёх приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области получили оперативную информацию о вымогательстве денег у жителя города.

"​13 сентября в 23:30 группа лиц по предварительному сговору обманным путем заманила потерпевшего в съёмную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Они угрожали пистолетом, всё происходящее снимали на камеру сотового телефона. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 2 статьи 194 “Вымогательство”, а также части 2 статьи 126 УК РК “Незаконное лишение свободы”, - сообщили в полиции.

​Сотрудники Управления по противодействию экстремизму и Управления по борьбе с организованной преступностью ДП совместно с представителями ДНБ региона задержали четырёх приверженцев деструктивного религиозного течения, провели обыски.

"Все вещественные доказательства изъяты. Обезвреженные лица водворены в изолятор временного содержания", - уточнили в ДП.

 

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#криминал #вымогательство #Актау
Журналист
Сегодня, 19:01
183
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