33-летний житель столицы по имени Нурлан на своем автомобиле "Opel Omega" приехал в Актобе, здесь снял квартиру и занялся частным извозом. А параллельно решил заняться преступным ремеслом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Нурлан купил строительную спецодежду, каску, болгарку, рабочие перчатки. Затем стал искать подстанции, где проще всего украсть трансформатор. Одна из таких нашлась около дома №16 в жилом массиве Есет батыра. Мужчина припарковался неподалеку, переоделся в строительную форму и пошел к объекту. Он убедился, что подстанция обесточена, срезал болгаркой навесной замок и проник внутрь. Там открутил болты с ушек электрического трансформатора и приготовил его к краже. Он на сайте нанял манипулятор и перевез украденный трансформатор на временное хранение на автостоянку в том же жилом массиве. Водитель спецтехники даже не подозревал, что участвует в краже. Трансформатор принадлежал городскому отделу ЖКХ, его стоимость оценили в сумму более двух миллионов тенге.

По такой же схеме с переодеванием в строителя и с привлечением спецтехники он успешно украл еще 4 трансформатора с подстанций в микрорайоне "Алтын Орда". Причем, в некоторых случаях на дело ходил уже не один, накануне на железнодорожном вокзале он познакомился с приезжим из села Акколь Северо-Казахстанской области и предложил ему воровать трансформаторы вместе.

За Назарбаев Интеллектуальной школой (НИШ) преступный тандем украл из подстанции сразу два трансформатора, каждый стоимостью миллион с лишним. Еще в двух случаях они не успели ничего украсть, так как рядом появились посторонние люди, и им пришлось сбежать. Кражу удалось раскрыть благодаря бдительности, в том числе и директора строительной фирмы "Макс быт", которая строит дома в микрорайоне "Алтын Орда". Он приехал на свой объект и увидел, как неподалеку на манипулятор грузят трансформатор, рядом стояли двое мужчин в строительной робе. На его требование показать документы один из них стал ругаться, уверял, что они собираются поменять аварийный трансформатор и скоро подъедет их начальник. Потом сказали, что сейчас принесут документы сами и убежали. Директор вызвал на место полицию.

Позже трансформаторы, украденные из актюбинских подстанций, нашли в грузовике, который направлялся в Бишкек. Водитель объяснял, что ничего не знал о том, что они ворованные, просто принял заказ доставить груз из Актобе в соседнюю республику. Вместо заработка ему пришлось везти ворованное добро обратно в Актобе.

Таким образом на скамье подсудимых оказались оба вора. Нурлан жаловался, что пошел на преступление из-за того, что приехал в Актобе на заработки, но не смог найти работу, а его 22-летний подельник Олег просил не лишать его свободы и пожалеть его мать, которая в одиночку воспитывает его братьев и сестер.

До приговора ущерб всем потерпевшим возместили. Суд приговорил организатора кражи к 4 годам лишения свободы. Его напарник остался на воле, суд учел, что он принимал участие лишь в трех эпизодах и приговорил его к 4 годам ограничения свободы. Как он отбывает наказание на воле, будет контролировать служба пробации. Приговор в законную силу пока не вступил.