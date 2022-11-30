Притворился красоткой: интернет-мошенник развёл карагандинца на 350 тысяч тенге

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Лёгкий способ подзаработать придумал Караганды. Он прикинулся женщиной и через сайт знакомств разбогател на 350 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, мошенник прикинулся привлекательной дамой и начал общаться с мужчиной, которому его образ явно приглянулся.

"В интернете потерпевший познакомился с дамой, пообещавшей ему романтический вечер. Интерес к нежданной поклоннице вырос, когда она прислала свои фото. Но оказалось, что встреча могла состояться, если мужчина перечислит на указанный счёт некоторую сумму. Неизвестная объяснила, что ей необходимо было прикупить соответствующие наряды, привести себя в порядок, а это стоило денег", - говорится в сообщении.

В предвкушении знакомства, заявитель отправил даме 350 тысяч тенге. С этого времени незнакомка перестала выходить на связь. Поняв, что он стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали человека, переписывавшегося с потерпевшим. Им оказался 28-летний мужчина. Он признался, что выдавал себя за женщину, чтобы ввести в заблуждение потерпевшего.

Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество". Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.