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скриншот из видеролика Сегодня, 11:48
254
Сегодня, 11:48
254
Фото: скриншот из видеролика

Прицеп с деревянным поддоном полностью сгорел в Павлодарской области

Прицеп с деревянным паллетом сгорел на трассе в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"19 февраля на 1289 километре автодороги Қызылорда - Павлодар произошло возгорание складированных деревянных паллетов площадью 30 квадратных метров в прицепе автомашины Volvo", - говорится в сообщении.

Прицеп выгорел полностью, пострадавших нет.

Выяснилось, что 55-летний водитель осуществлял грузовые перевозки и следовал из Астаны в Усть-Каменогорск.

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#прицеп #Павлодарская область #Пожар
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:48
254
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