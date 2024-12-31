В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного статьей 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

"В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что директор детсада погорел на хищении 11 млн тенге в области Жетісу.