Писательница из Южной Кореи получила Нобелевскую премию по литературе
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Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейскому автору Хан Кан "за её интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и обнажает хрупкость человеческой жизни", передаёт BaigeNews.kz.
Хан Кан родилась в 1970 году в городе Кванджу, а в возрасте девяти лет переехала с семь`й в Сеул. Её отец был известным романистом. Наряду с писательством она также посвятила себя искусству и музыке, что отражено во всем её литературном творчестве.
Хан Кан начала свою карьеру в 1993 году с публикации ряда стихотворений в журнале 문학과사회 ("Литература и общество"). Ее прозаический дебют состоялся в 1995 году со сборником рассказов 여수의 사랑 ("Любовь к Ёсу"), за которым вскоре последовало несколько других прозаических произведений, как романов, так и рассказов. Среди них выделяется роман 그대의 차가운 손 (2002; "Твои холодные руки"), в котором прослеживаются явные следы интереса Хан Кан к искусству.
Её главный международный прорыв произошел с романом 채식주의자 (2007; "Вегетарианец", 2015). Написанная в трёх частях книга описывает жестокие последствия, которые наступают, когда её главная героиня Ён Хе отказывается подчиняться нормам приёма пищи.
Работа Хан Кан характеризуется двойным проявлением боли, соответствием между душевными и физическими мучениями с тесной связью с восточным мышлением.
"В творчестве Хан Кан сталкивается с историческими травмами и невидимыми наборами правил, и в каждой из своих работ она раскрывает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мёртвыми, и в своём поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе", - сообщили в Нобелевском комитете.
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