Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Названы имена обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Премия присуждена Виктору Амбросу и Гэри Рувкуну за открытие микроРНК и её роли в посттранскрипционной регуляции генов.