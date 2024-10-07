Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
127Фото: facebook.com/nobelprize
Названы имена обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
Премия присуждена Виктору Амбросу и Гэри Рувкуну за открытие микроРНК и её роли в посттранскрипционной регуляции генов.
"Виктор Амброс и Гэри Рувкун открыли микроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. Их новаторское открытие на маленьком черве C. elegans выявило совершенно новый принцип регуляции генов. Это оказалось необходимым для многоклеточных организмов, включая людей. МикроРНК оказываются принципиально важными для того, как организмы развиваются и функционируют", - сказано на сайте премии.