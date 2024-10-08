Присуждена Нобелевская премия по физике

Королевская Шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике 2024 года Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону "за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей", передаёт BaigeNews.kz.

"Два лауреата Нобелевской премии по физике этого года использовали инструменты из физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрёл метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях", - сообщается на сайте премии.

Лауреаты проводили важную работу с искусственными нейронными сетями с 1980-х годов.

"Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в широком спектре областей, таких как разработка новых материалов с определенными свойствами", — говорит председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.

Джон Дж. Хопфилд родился в 1933 году в Чикаго. Доктор философии, профессор Принстонского университета. Джеффри Э. Хинтон родился в 1947 году в Лондоне. Он также доктор философии, профессор в Университете Торонто.

Сумма премии составляет 11 миллионов шведских крон. Учёные разделят её поровну.