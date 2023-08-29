  • 29 Августа, 12:44
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Присутствие казахстанских военных в Беларуси не несёт угрозы - глава МО об учениях ОДКБ

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BaigeNews.kz Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: BaigeNews.kz

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал информацию об отправке казахстанских военных в составе ОДКБ на границу Белоруссии и Украины, передаёт BaigeNews.kz.

"Те вбросы, которые были в интернет-пространстве, что якобы Казахстан направил бронированную технику, это является фейком. На сегодняшний день вся техника находится в пунктах постоянной дислокации. Направлена оперативная группа из 11 человек. Соответственно, мы отработаем с органами управления во взаимодействии решения вопросов. Причём тут локация с Украиной? Белоруссия - мирной государство, которое является членом ОДКБ. Соответственно, решение о месте проведения принимается заранее. Каких-либо угроз не существует", - сказал  Руслан Жансылыков в кулуарах правительства. 

Ранее сообщалось, что казахстанские военные прибыли в Белоруссию для участия в совместном оперативно-стратегическом учении ОДКБ. После чего в сети появилась информация, что туда отправят и технику, а казахстанцы направятся на границу с Украиной.  

 

 

 

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