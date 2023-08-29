Присутствие казахстанских военных в Беларуси не несёт угрозы - глава МО об учениях ОДКБ

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал информацию об отправке казахстанских военных в составе ОДКБ на границу Белоруссии и Украины, передаёт BaigeNews.kz.

"Те вбросы, которые были в интернет-пространстве, что якобы Казахстан направил бронированную технику, это является фейком. На сегодняшний день вся техника находится в пунктах постоянной дислокации. Направлена оперативная группа из 11 человек. Соответственно, мы отработаем с органами управления во взаимодействии решения вопросов. Причём тут локация с Украиной? Белоруссия - мирной государство, которое является членом ОДКБ. Соответственно, решение о месте проведения принимается заранее. Каких-либо угроз не существует", - сказал Руслан Жансылыков в кулуарах правительства.

Ранее сообщалось, что казахстанские военные прибыли в Белоруссию для участия в совместном оперативно-стратегическом учении ОДКБ. После чего в сети появилась информация, что туда отправят и технику, а казахстанцы направятся на границу с Украиной.