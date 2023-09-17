Пристававшего в автобусе к студенте задержали в Семее

Полицейские области Абай разыскали и задержали мужчину, который приставал к студентке в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Инцидент произошёл 13 сентября. О домогательствах студентка колледжа написала в письме редакции abainewskz. В нём она рассказала о домогательствах незнакомого мужчины, который трогал её за интимные места. Возмущённая поведением пассажира, студентка начала снимать его на видео. В ответ на это он выхватил телефон и бросил его.

"После криков и просьб остановиться мужчина сделал вид, что он ничего не делал. Есть видео, на котором можно увидеть лицо этого человека, а после понять, что он выхватил у студентки телефон и ударил его об пол салона автобуса. Пострадало защитное стекло и чехол телефона девушки. После, со слов девушки, он вышел с ней на одной остановке и направился в одну сторону. Если бы не человечность парня из того же автобуса, который решил проводить девушку до дома, неизвестно, чем бы всё могло закончиться", — отмечалось в письме.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 35-летний житель города, которого задержали и доставили в центральный отдел полиции города Семей. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

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