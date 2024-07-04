Присоединение Беларуси к ШОС: стоит ли ожидать расширения организации рассказал политолог

Политолог Мирас Жиенбаев высказался о присоединении Республики Беларусь к ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он заявил, что не стоит ожидать количественного расширения Организации на западном направлении континентальной Евразии.

Мирас Жиенбаев напомнил, что Беларусь присоединилась в качестве полноформатного члена именно в рамках саммита ШОС в Астане.

"Я не думаю, что нам стоит ожидать какого-то количественного расширения ШОС на западном направлении континентальной Евразии. Но в то же время, если мы говорим о взаимодействии ШОС с западной частью континента, думаю, здесь в авангард будет выходить вопрос стратегического диалога между ШОС и ОБСЕ как ключевыми международными многосторонними форматами диалога по вопросам безопасности", - отметил он.

Он объяснил свою позицию.

"С точки зрения любой организации многостороннего формата количественное расширение может быть в некоторой степени кризисным. Чем больше государств-членов в какой-то организации, чем сложнее проходят переговоры, тем больше бюрократических процедур и межведомственной и межгосударственной координации необходимо для дальнейшего согласования и принятия каких-либо стратегических решений", - пояснил политолог.

По его словам, в этом контексте Казахстан предложил уникальный подход в формате "ШОС плюс", который позволит сохранить важному формату диалога по безопасности гибкость в условиях новой мультилатеральности.

Присоединение Беларуси к ШОС, по его словам, это отражение действительно эффективных мер по созданию пространства взаимодоверия государств-членов.

"Мы видим способность государств принимать стратегические документы, находить совместную почву для обсуждения самых острых вопросов. Так как ни один из вопросов, который лежит в фундаментальных основах того, что называем шанхайский дух, и тех трёх категорий зла, с которыми должен, по задумке организаторов, бороться этот формат, не потерял своей актуальности. Терроризм, экстремизм, радикализм – они экстерриториальны. В условиях, когда большинство международных многосторонних форматов претерпевает определённый кризис, мы всё ещё можем договариваться. И по тому как мы видим проблемы и как мы видим пути их решения – это принципиально важные качества ШОС, и это отражение феноменальной способности Казахстана вовлекать самые разные страны к этому диалогу", - резюмировал спикер.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.