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Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника
В стенах шымкентской средней школы № 69 разразился скандал. Несоблюдение школьной формы настолько разозлило педагога, что не сдержав свои эмоции, Гульмира апай вонзила канцелярский предмет в правую руку десятилетнего Жолбарыса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
От полученного удара на руке остался небольшой синяк, брызги крови на рубашке видны невооружённым глазом. Но самое печальное, говорит мама мальчика, даже не физическая боль, а психологическая травма.
Фото: otyrar.kz
Инцидент произошел на глазах у всего класса. От обиды и резкой боли Жолбарыс скрутился и лег на парту, побоявшись даже что-либо сказать в ответ. А причина столь агрессивного поведения классного руководителя, по словам мамы мальчика, в том, что на занятия ребенок пришел в синих джинсах. Хотя с наступлением холодов, заведущая школы сама разрешила одевать детей теплее, с одной оговоркой, чтобы брюки или джинсы были схожего со школьной формой цвета.
"Мы теперь боимся отпускать детей в школу. Что же это такое? Эта учительница недавно к нам пришла. Стала классным руководителем. Бедный ребенок, говорит настолько было больно, что он лег на парту, закрылся руками и молча терпел, пока не пройдет боль. Он даже боялся перед ней заплакать. Домой пришел, ничего не говорит. Я же вижу на рукаве кровь, потом увидела синяк небольшой от ручки, и он признался. Он же ребенок, в чем его вина, он надел то, что ему дали дома. Она же могла сама мне сказать, зачем срываться на ребенке", — рассказывает Жулдыз, мама пострадавшего.
Инцидент произошел 30 ноября. Как стало известно, директор школы № 69 в отпуске по состоянию здоровья. О ситуации уже знают в управлении образования Шымкента, ведутся переговоры с матерью постарадавшего и заведующей, ситуация на контроле. Пока от официальных комментариев в ведомстве воздержались.
Напомним, еще в начале сентября родители пожаловались на директоров нескольких общеобразовательных школ за запрет на спортивную обувь. Детей обязывали ходить в строго классических туфлях. Тогда руководитель управления образования Жанат Тажиева четко разъяснила требования по школьной форме.
"Я вчера только дала всем директорам задание, дети вправе надевать любую обувь, будь то кроссовки, кеды или мокасины. Нет такого, что обязательно дети должны носить классические туфли. По поводу школьной формы, да она есть, но не так строго — темно-синий низ, верх — это может быть рубашка, футболка поло, белая кофта. По обуви мы вообще претензий не имеем", — сказала Жанат Тажиева.
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