Расширенное заседание правительства Казахстана под председательством президента Касым-Жомарта Токаева продемонстрировало, что глава государства недоволен текущими темпами и подходами управления. Таким мнением с корреспондентом BaigeNews.kz поделился политолог Риззат Тасым.

Инертность госаппарата

По мнению политолога, Президент выразил недовольство нерешительностью Правительства в ряде вопросов экономического блока, а также использованием устаревших методов управления.

"Как гласит народная мудрость, если повторять одно и то же, то результат останется неизменным. Кроме того, была подчеркнута инертность государственного аппарата, что замедляет реализацию ключевых инициатив", - сказал он.

Как заметил Тасым, Глава государства продлил мандат доверия кабинету министров, но дал понять, что он не безграничен.

Следовательно, Правительству необходимо ускорить реализацию поставленных задач, оправдывая оказанное доверие, считает политолог.

Важно также, что Касым-Жомарт Токаев вновь напомнил о невмешательстве Администрации Президента в оперативные вопросы, что подчеркивает стремление к укреплению институтов государственной власти и повышению ответственности кабинета министров.

Особое внимание привлекла статистика обращений граждан: свыше 50 тысяч запросов в Администрацию Президента и около 4 миллионов обращений в государственные органы за год. По мнению Риззата Тасыма, такое количество обращений сигнализирует о наличии системных проблем.

"Когда запросов становится настолько много, есть риск, что госаппарат, в конечном итоге может быть парализованным, попросту не справляться, ограничиваясь формальными ответами и отписками. Понятно, четыре миллиона обращений – это не равно четырем миллионам людей. Здесь кроется множество вопросов, которые важно изучить: откуда поступают основные запросы? По каким ключевым направлениям они распределяются? Анализ этих данных, в первую очередь для Правительства, может стать основой для улучшения обратной связи и выявления системных узких мест", - отметил политолог.

Тассым Ризат считает, что пришло время запустить серию экспертных обсуждений и тщательно изучить природу этих обращений.

Привлечение инвестиций

Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на снижении объема прямых иностранных инвестиций, особенно в таких регионах, как Алматы, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. За девять месяцев прошлого года объем инвестиций сократился на 36%, составив 12,7 млрд долларов.

Кроме того, сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами. Однако, по мнению политолога, в условиях дефицита бюджетных средств такой подход не рационален.

"Думаю, Правительство уловило этот сигнал, и одним из ключевых KPI станет не только увеличение объемов инвестиций, но и удержание крупных игроков на казахстанском рынке. Также повышение уровня глубокой переработки и усиление промышленного потенциала страны. Примечательно, что сейчас ведутся серьезные дискуссии по этим вопросам, в том числе в рамках "Taldau Talks", инициированного Сенатом Парламента РК", - сказал Тасым.

Кризисы и новые подходы

Политолог отмечает, что Казахстан входит в период поликризиса, когда пересекаются старые и новые риски, а вся их взаимозависимость ощущается очень остро.

Как отметил Риззат Тасым, вернулись "старые" риски – инфляция, кризис стоимости жизни, торговых войн, широкомасштабных социальных волнений, геополитической конфронтации и угрозы широкомасштабных военных столкновении.

"Хотя это риски, с одной стороны, "старые", но, с другой, настолько "старые", что с ними сталкивались лишь немногие из нынешних политиков и бизнес-лидеров в Казахстане", - сказал он.

Добавились относительно новые риски – увеличивающийся уровень госдолга, новый период низкого роста, низких инвестиций и деглобализации, торможение развития человеческого потенциала после десятилетий прогресса, быстрое и неограниченное развитие технологий двойного назначения, растущее давление последствий изменения климата при постоянно сужающемся окне возможностей для смягчения этих изменений.

"Все эти риски объединяются в грядущем десятилетии, делая его уникальным по уровню неопределенности и турбулентности. Исходя из этого, Президент подчеркнул, что в текущей ситуации всем необходимо "затянуть пояса" и двигаться в сторону умеренного потребления, адаптируясь к новым экономическим реалиям. При этом правительству, как неоднократно упоминалось в ходе расширенного заседания, предстоит искать новые инструменты, проявлять креативность и отходить от стандартных подходов для достижения поставленных целей", - отметил политолог.

Итоги заседания показывают, что Казахстану предстоит адаптироваться к быстро меняющемуся миру, где традиционные подходы больше не работают. Успех экономики во многом зависит от способности правительства меняться, привлекать инвестиции и эффективно управлять ресурсами. Как отмечает Риззат Тасым, ключевым вызовом станет сохранение баланса между необходимыми реформами и минимизацией их негативного воздействия на граждан.