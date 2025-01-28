Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что несмотря на сложную ситуацию в мире, в стране достигнуты положительные результаты, передает BaigeNews.kz.

"Экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много. На первый план выходят вопросы, связанные с тем, что новой реальностью мировой экономики становятся тарифные конфликты и санкционное противостояние. Эти тенденции чреваты тяжелыми последствиями. Претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию "зеленой энергетики". С одной стороны, это поддержит спрос на традиционные энергоресурсы. А с другой, ведет к дестабилизации цен на нефть, газ, уголь", - сказал Токаев на заседании правительства.

Он отметил, что разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов наметился в финансовой сфере. Фундаментальным фактором становится развитие искусственного интеллекта, в этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами. В таких условиях нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи"

"Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что как бы тяжело ни было, но Правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач.