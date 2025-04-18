В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Суд приступил к допросу свидетеля – друга убитого, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам свидетеля, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.

"Ахмет Мехмет должен был уехать учиться в Китай, и мы договорились встретиться. Потом ему позвонил Шерзат и попросил помочь что-то перенести в магазине. Мы поехали", - рассказал Мирас Сейсенбай.

Когда друзья приехали в магазин, самого Шерзата там не было. Его отец, брат и ещё двое мужчин спокойно обсуждали что-то.

Однако вскоре к магазину подъехали две машины: сначала - Hyundai Accent, из которого вышли трое молодых людей, затем - чёрный Mercedes, откуда вышло около семи людей, в том числе две девушки.

"Поздоровались, но толком ничего не объяснили. Потом началась ссора, переросшая в драку. Нашего друга Ахмета ударили. Кто-то крикнул: "Бегите". Мы убежали. Через 10-15 минут вернулись, потому что не могли дозвониться до Шерзата. У магазина уже была кровь, разбросанные ключи, много людей. Мы вызвали скорую, попытались помочь бабушке Шерзата", - рассказал Мирас.

Свидетель также подтвердил, что видел у некоторых прибывших предметы, похожие на ножи или заточенные палки, а также слышал звуки выстрелов.

Напомним, ранее в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.

Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.