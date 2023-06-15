Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали

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Полицейские нарушили правила певца Торегали Тореали при его задержании, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил адвокат селебрити Тлеужан Кишкенебаев.

"Пришли 20 полицейских для того, чтобы задержать одного человека. Словно он преступник, совершивший особо тяжкое преступление", - недоумевает правозащитник.

Напомним, вчера Торегали Тореали задержали за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Постановлением суда его арестовали на 20 суток и лишили прав на 7 лет.