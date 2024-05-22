Природный резерват для сохранения популяции каспийских тюленей создадут в Казахстане

В Казахстане готов проект постановления правительства о создании Государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя. Документ находится на обсуждении на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Правительством Казахстана 9 ноября 2020 года каспийский тюлень внесён в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

"Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. Для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК.

Для сохранения популяции каспийских тюленей главой государства поручено рассмотреть возможность создания государственного природного резервата. Поэтому разработан проект постановления правительства.

В документе говорится о том, что площадь резервата будет составлять 109 558,04 гектара, площадь охранной зоны – 69 839,62 гектара в акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей.

Финансироваться учреждение будет из республиканского бюджета.