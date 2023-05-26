Природный пожар в области Абай локализован - МЧС

Фото: Хабар24

Крупный пожар в области Абай удалось локализовать к вечеру 25 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Были применены экстренные меры с учетом применения авиа- и наземной техники, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина продолжается регулярное аэровизуальное обследование местности. На месте пожара организовано окарауливание с использованием ранцевых и шансовых инструментов. В тушении лесного пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд. Также 10 вертолётов: МЧС-5, Минобороны-3, Минэкологии-2. Всего осуществлено 357 сбросов 892,5 тонн воды", - говорится в сообщении МЧС.

Общая площадь локализации пожара составила около 3,5 тысячи гектаров.

Как отметили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, тушение осложнялось наличием густо растущих культур и солончаковых участков, порывистым ветром 6-10 м/с, что создал предпосылки для верхового развития пожара.

Сейчас ситуация находится на контроле, техника и личный состав готовы продолжить оперативное реагирование для ликвидации загораний.

Напомним, пожар, возникший из-за возгорания сухой травы в Алтайском крае России, распространился на природный резерват "Семей орманы" в Абайской области.

Накануне в регионе объявили режим ЧС. Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области вне повестки рассмотрели на заседании правительства. Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле. На месте развёрнут оперативный штаб. Ведётся работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.

Угрозы населённым пунктам нет, однако в целях дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.