Пожарные полностью ликвидировали природный пожар в Костанайской области, не допустив распространения огня на лесной фонд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В тушении пожара были задействованы боле 80 человек и 25 единиц техники, а также пожарный поезд.

"Благодаря слаженной работе спасателей, местных исполнительных органов, лесного хозяйства и добровольных противопожарных формирований удалось предотвратить распространение огня и не допустить его переход на лесной фонд. Причины возгорания устанавливаются. пожар ликвидирован на общей площади около 700 га", — говорится в сообщении.

Напомним, возгорание началось 5 апреля на территории степи Б. Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. В условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района.

Ранее спасатели ликвидировали крупный пожар на территории Баянаульского нацпарка в Павлодарской области, который вспыхнул 4 апреля. С огнём боролись около 220 человек и 63 единицы техники. Работу пожарных осложняли порывистый ветер и сухая растительность, которые способствовали быстрому распространению огня.

Также сообщалось, что 4 апреля в Бескарагайском районе области Абай возник степной пожар. Порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня, который перекинулся на лесной массив. Вместе со спасателями на вертолёте местность обследовал аким региона Берик Уали. 5 апреля природный пожар на территории резервата полностью ликвидировали.