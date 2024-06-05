Всю ночь тушили природный пожар в Жамбылской области

Пожар на территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" на общей площади 1800 га локализован ранним утром 5 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области.

Как отметили в акимате, угрозы населенным пунктам нет.

“Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации”, - говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано 167 человек и 39 единиц техники лесного хозяйства, вертолет РГКП "Казавиалесоохрана". Также были направлены 84 человека и 9 единиц техники ДЧС Жамбылской области. На случай осложнения обстановки были приведены в готовность группировки МЧС городов Алматы, Шымкент и 2 воздушных борта Казавиаспас.

Ранее сообщалось, на территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" произошло возгорание сухой травы на площади 1650 га.