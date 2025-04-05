  • 5 Апреля, 18:11
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Природный пожар тушат в Костанайской области

Обстановку осложняет сильный ветер.

Сегодня, 17:35
АВТОР
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иллюстрация МЧС РК Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: иллюстрация МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана активно борются с природным пожаром в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Возгорание началось на территории степи Б. Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. В условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС. В тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, а также привлечен пожарный поезд", — говорится в сообщении.

Специалисты провели аэровизуальное обследование с вертолета.

Как отмечают в ведомстве, степной пожар локализован, работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстановку осложняет усиленный ветер. 

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