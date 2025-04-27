В Карагандинской области, в 20 км от села Айнабулак Каркаралинского района, продолжается борьба с природным пожаром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание было зафиксировано на открытой территории Бахтинского лесничества, где сухая трава и лесные околки вспыхнули в условиях высокой температуры.

Для ликвидации огня на место происшествия выехала большая группа спасателей.

"В тушении задействованы 157 человек, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат и три воздушных судна Казавиаспас МЧС, оснащенных водосливными устройствами. Также в операции участвуют сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза и десантники Казавиалесоохраны. Для проведения сбросов воды с воздуха использовался вертолет Казавиалесоохраны", — говорится в сообщении.

На данный момент спасатели уже провели шесть сбросов воды с воздуха, что позволило локализовать пожар. Угрозы населённым пунктам нет, однако работы по полному тушению возгорания продолжаются.