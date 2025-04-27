  • 27 Апреля, 18:26
  • BAIGENEWS

Природный пожар тушат с вертолёта в Карагандинской области

Также в тушении задействованы 157 человек, 26 единиц техники и один беспилотный летательный аппарат.

Сегодня, 17:39
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: скриншот с видео

В Карагандинской области, в 20 км от села Айнабулак Каркаралинского района, продолжается борьба с природным пожаром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание было зафиксировано на открытой территории Бахтинского лесничества, где сухая трава и лесные околки вспыхнули в условиях высокой температуры.

Для ликвидации огня на место происшествия выехала большая группа спасателей.

"В тушении задействованы 157 человек, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат и три воздушных судна Казавиаспас МЧС, оснащенных водосливными устройствами. Также в операции участвуют сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза и десантники Казавиалесоохраны. Для проведения сбросов воды с воздуха использовался вертолет Казавиалесоохраны", — говорится в сообщении.

На данный момент спасатели уже провели шесть сбросов воды с воздуха, что позволило локализовать пожар. Угрозы населённым пунктам нет, однако работы по полному тушению возгорания продолжаются.

Видео: МЧС РК

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