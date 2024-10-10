Природные пожары возникли сразу в пяти районах Акмолинской области

За один день в пяти районах Акмолинской области произошли ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Возгорания сухой травы и камыша возникли в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском, Жаксынском районах и Степногорске на предварительной общей площади 0,29 гектара", - уточнили в ведомстве.

Совместными усилиями сил и средств департамента по ЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований возгорания ликвидированы. Жертв и пострадавших, а также угрозы населённым пунктам нет.