  • 10 Октября, 21:43
  • BAIGENEWS

Природные пожары возникли сразу в пяти районах Акмолинской области

Сегодня, 21:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Акмолинской области Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02
105
Фото: ДЧС Акмолинской области

За один день в пяти районах Акмолинской области произошли ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Возгорания сухой травы и камыша возникли в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском, Жаксынском районах и Степногорске на предварительной общей площади 0,29 гектара", - уточнили в ведомстве.

Совместными усилиями сил и средств департамента по ЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований возгорания ликвидированы. Жертв и пострадавших, а также угрозы населённым пунктам нет.

"По всем фактам причиной явилось неосторожное обращение населения с огнём, а именно: малокалорийный источник зажигания, то есть спичка или непотушенная сигарета", - отметили в ДЧС Акмолинской области.

 

Самое читаемое

Наверх