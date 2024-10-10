Природные пожары возникли сразу в пяти районах Акмолинской области
Сегодня, 21:02
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Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
105Фото: ДЧС Акмолинской области
За один день в пяти районах Акмолинской области произошли ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"Возгорания сухой травы и камыша возникли в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском, Жаксынском районах и Степногорске на предварительной общей площади 0,29 гектара", - уточнили в ведомстве.
Совместными усилиями сил и средств департамента по ЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований возгорания ликвидированы. Жертв и пострадавших, а также угрозы населённым пунктам нет.
"По всем фактам причиной явилось неосторожное обращение населения с огнём, а именно: малокалорийный источник зажигания, то есть спичка или непотушенная сигарета", - отметили в ДЧС Акмолинской области.
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