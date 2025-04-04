В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями, передаёт BaigeNews.kz.

Сильные дожди, гроза и ветер ожидаются в Жетысу и Алматинской области. В Алматы и Туркестанской области также возможны сильные осадки и грозы. Ветер усилится в областях Абай, Актюбинской и Восточно-Казахстанской (ВКО).

Прогнозируется пыльная буря и сильный ветер в Кызылординской области. В Астане жителей предупреждают о дожде, снеге, гололеде, тумане и сильном ветре.

В Акмолинской области также введено штормовое предупреждение из-за дождя, снега, гололеда, тумана и ветра. Особое внимание стоит уделить повышению уровня воды в реках региона, так как есть вероятность разлива рек и подтоплений.

В ВКО и области Абай, в связи с повышением температуры и ожидаемыми осадками, продолжится интенсивное снеготаяние. Ожидается вскрытие рек ото льда, а также возможное образование заторов льда в руслах рек. Это может привести к повышению уровня воды, а в некоторых местах – к подтоплениям.

В Карагандинской области, СКО и Улытау также будут наблюдаться гололед, туман и сильный ветер.

Жителям всех регионов рекомендуется соблюдать меры безопасности, быть осторожными на дорогах и избегать выхода на улицу во время сильных гроз и штормов. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру "112".