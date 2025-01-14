В пригороде Атырау разлившаяся из реки Урал во время весеннего паводка вода превратилась в гладкий лёд, образовав идеальный естественный каток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Это чудо природы быстро стало популярным местом отдыха среди местных жителей.

По словам горожан, этот каток под открытым небом – отличное место для катания на коньках, игр с детьми и проведения времени на свежем воздухе.

Каток находится вдоль дороги Атырау – Карабатан недалеко от моста.

На видеозаписях местные жители приглашают всех: "Приезжайте, катайтесь и наслаждайтесь чистым воздухом природы. Это отличная возможность порадовать детей и отдохнуть!"

В социальных сетях жители пишут, что по дороге в 17-й аул обе обочины дороги превратились в огромный ледяной каток.