Природа и качество гражданского общества в Казахстане претерпевают трансформацию - ГАК

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева на расширенной коллегии министерства культуры и информации заявила, что казахстанское гражданское общество стало более зрелым и активным, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Бану Нургазиева назвала прошедший год успешным.

"Конституционные реформы постепенно дают ощутимые результаты, принят долгожданный закон об общественном контроле, впервые закрепивший важнейший принцип независимости в осуществлении общественного контроля. Право проводить общественный контроль предоставлено всем гражданам и некоммерческим организациям. Существенно расширен перечень организаций, которые могут подвергаться общественному контролю", - проинформировала глава ГАК.

Также она напомнила, что в прошлом году впервые был создан институт петиций, позволяющий повысить оперативность реагирования на нужды граждан. Активнее заработал институт общественных советов, вследствие чего появилась потребность во внесении новых поправок в закон, поскольку еще не мало моментов, которые сдерживают гражданскую инициативу.

"Растёт число общественных советов, в которых сокращается численность представителей государственных органов. В этом плане хорошим примером служит обновлённый состав общественного совета министерства культуры и информации, где представлен только один госслужащий в лице вице-министра", - сказала Нургазиева.

Президент Гражданского альянса Казахстана отметила, что неправительственные организации начинают взаимодействовать с институтами государства на основе взаимовыгодных партнёрских отношений. Активное вовлечение сервисных НПО в решение задач в рамках социальной защиты населения становится показателем определённой зрелости гражданского общества. Данные изменения определяют необходимость внесения изменений в действующую концепцию развития гражданского общества, которое уже начато МКИ.