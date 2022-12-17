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"Природа добрых дел": в Казахстане объявили победителей конкурса
Объявлены победители конкурса проектов для некоммерческих организаций "Природа добрых дел 2022". По итогам конкурса победили три проекта, направленные на улучшение качества жизни пациентов в Казахстане, "Твори добро", "На крыльях творчества" и "Смело по жизни". Они получат по два миллиона тенге финансирования на дальнейшее развитие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.
"Мы поставили перед собой задачу найти и дать возможность развиваться инициативам, которые наполняют жизнь пациентов радостными эмоциями, улыбками, помогают отвлечься от грустных мыслей, побороть свои страхи, и главное — улучшить качество жизни", — комментирует Нури Джелялов, генеральный директор Teva Казахстан.
Часто пациенты, которые сталкиваются с постановкой серьезных диагнозов, болезненными процедурами, страхом неизвестности нуждаются не только в экспертных специалистах, но и в эмоциональной поддержке. В этом случае на помощь приходят социальные проекты, созданные неравнодушными людьми.
Инициатива "Твори добро" общественного фонда "Информационно-координационный ресурсный центр поддержки семьи и детства "Жизненный путь", направлена на решение проблемы социальной невостребованности и одиночества пенсионеров и пожилых людей в домах престарелых. В рамках проекта будут организованы выезды волонтёров в социальные центры, творческие мастер-классы и благотворительные акции, а также появятся клубы по интересам для пожилых людей.
Проект "На крыльях творчества" общественного объединения "Научно-медицинское общество" ставит перед собой задачу с помощью театральных постановок помочь детям с онкогематологическими, орфанными и тяжелыми врожденными заболеваниями преодолеть барьер отчужденности, поверить в собственные силы и обрести уверенность.
Общественный фонд "Өмірге сен" представил проект "Смело по жизни", направленный на социализацию подростков старшего школьного возраста с нервно-мышечными заболеваниями, в том числе, на профориентацию и преодоление психологических барьеров, возникающих в пубертатном периоде.
Программа признания социальных проектов берет свое начало в 2015 году в Испании. В 2021 году заявки на финансирование принимались от некоммерческих организаций из восьми стран. В этом году инициатива расширила свою географию за счет присоединения проектов из Казахстана, Мексики, Венгрии и Болгарии.
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