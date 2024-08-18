Приравнять женоненавистничество к экстремизму хотят в Великобритании

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что в соответствии с новыми планами правительства будет рассматривать крайнее женоненавистничество как форму экстремизма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Министр внутренних дел Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом в Великобритании, чтобы определить, как лучше бороться с угрозами, исходящими от опасных идеологий.

По мнению правительства, ненависть к женщинам — одна из идеологических тенденций, набирающих популярность.

По словам Купер, рост экстремизма наблюдается "как в интернете, так и на наших улицах" и он "разрушает саму ткань наших сообществ и нашей демократии".

Предполагается изучить принятые в обществе "убеждения, которые укладываются в более широкие категории, такие как фиксация на насилии", сказала Купер.

Также будут изучены причины радикализации молодежи и ее поведение. Стратегия будет "отслеживать экстремистские тенденции", чтобы разработать способы пресечения и отвлечения людей от них, продолжила министр.

По ее словам, новая стратегия также "выявит пробелы в существующей политике, которые необходимо устранить, чтобы пресечь деятельность тех, кто продвигает вредные и ненавистнические убеждения и насилие".

В ходе предвыборной кампании лейбористы обещали представить новую стратегию борьбы с экстремизмом. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, она станет ответом на эволюцию модели экстремизма по всей Великобритании. Сколько времени уйдет на формирование новой стратегии, пока непонятно.