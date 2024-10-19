Приписки медуслуг снижены в поликлиниках Астаны за счёт цифрового проекта
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В поликлиниках Астаны внедрён пилотный проект, который выявил наличие приписок медицинских услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Речь идёт о механизмах Face ID и сервисе "Цифровой документ", которые подключили в 37 медицинских объектах столицы с привлечением более 600 специалистов. С помощью данных механизмов идентификацию прошли 85% из 49 265 пациентов, побывавших на приёме у врача в поликлиниках.
"Как и ожидалось ранее, с момента внедрения системы идентификации пациентов общее количество оказанных медицинских услуг предварительно снизилось на 24,5%, особенно входящих в топ-20. Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта", – отметили в Минздраве.
До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать его поэтапно на всю республику.
"Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан",– отметили в министерстве здравоохранения.
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