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Приписки и плохое обслуживание. На что ещё жаловались астанчане в ФСМС в 2022 году
В столичном филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, на что чаще всего жаловались астанчане в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Так, за 12 месяцев в ФСМС Астаны поступило 7 751 обращение. Из них: 4348 — жалобы, 2667 — на присвоение временного статуса по льготной категории, 208 — корректировка статуса страхования для МСБ, 530 — благодарность.
"Чаще всего граждане жалуются на недоступность медуслуг: узких специалистов, диагностических услуг, длительное ожидание приёма участковой службы (ВОП, врач-терапевт, врач-педиатр) долгое ожидание бригады скорой медицинской помощи (31,8 процента). На втором месте — некачественное оказание медпомощи (30,4 процента). Также поступали жалобы на отказы в предоставлении медпомощи (5,3 процента), на организацию медпомощи (4,9 процента), отказы в обеспечении лекарственными средствами (4,3 процента), нарушение этики и деонтологии (4,3 процента), приписки — недостоверную информацию в информационных системах медорганизации (три процента), и так далее. На оснований жалоб в прошлом году проводили более 200 внеплановых мониторингов. По результатам внеплановых мониторингов выявлены около 500 дефектов", — отметил директор столичного филиала ФСМС Н.Кабдыкапаров.
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