Приписки и плохое обслуживание. На что ещё жаловались астанчане в ФСМС в 2022 году

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В столичном филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, на что чаще всего жаловались астанчане в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, за 12 месяцев в ФСМС Астаны поступило 7 751 обращение. Из них: 4348 — жалобы, 2667 — на присвоение временного статуса по льготной категории, 208 — корректировка статуса страхования для МСБ, 530 — благодарность.