Припаркованный автомобиль скатился в Иртыш и затонул
Вчера, 23:25
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Вчера, 23:25Вчера, 23:25
135Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске в реке Иртыш обнаружили затонувший легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
Об этой находке в районе парка Самал спасателям сообщили очевидцы.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО в ста метрах от берега нашли автомобиль марки Subaru Impreza.
"При помощи водолазного снаряжения спасатели произвели осмотр, жертв и пострадавших не обнаружено. Как оказалось, владелец транспортного средства небезопасно припарковал автомобиль, который скатился в Иртыш", - сообщили в ДЧС.
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