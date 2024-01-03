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Припаркованный автомобиль скатился в Иртыш и затонул

Вчера, 23:25
АВТОР
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ДЧС ВКО Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
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Фото: ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске в реке Иртыш обнаружили затонувший легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Об этой находке в районе парка Самал спасателям сообщили очевидцы.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО в ста метрах от берега нашли автомобиль марки Subaru Impreza. 

"При помощи водолазного снаряжения спасатели произвели осмотр, жертв и пострадавших не обнаружено. Как оказалось, владелец транспортного средства небезопасно припарковал автомобиль, который скатился в Иртыш", - сообщили в ДЧС.

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