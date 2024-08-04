Припаркованные авто сгорели в Павлодаре

В Павлодаре загорелись припаркованные на улице автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сначала загорелась одна легковушка, затем огонь перебросился на рядом стоящие две автомашины.

Пожар потушен за 23 минуты. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования. Автомобиль полностью сгорает за 5-7 минут.