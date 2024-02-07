  • 7 Февраля, 20:23
  • BAIGENEWS

Приостановлено движение трёх пригородных маршрутов в Астане

Сегодня, 19:22
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t.me/ikomek109 Сегодня, 19:22
Сегодня, 19:22
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Фото: t.me/ikomek109

Из-за непогоды в Астане приостановили движение несколько пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

В компании City Transportation Systems уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий с линии сняты автобусы, следующие по маршрутам №№ 315, 316, 327.

Остальные пригородные маршруты на линии.

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