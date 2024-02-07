Приостановлено движение трёх пригородных маршрутов в Астане

Из-за непогоды в Астане приостановили движение несколько пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

В компании City Transportation Systems уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий с линии сняты автобусы, следующие по маршрутам №№ 315, 316, 327.

Остальные пригородные маршруты на линии.