Приостановлено движение трёх пригородных маршрутов в Астане
Сегодня, 19:22
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Сегодня, 19:22Сегодня, 19:22
129Фото: t.me/ikomek109
Из-за непогоды в Астане приостановили движение несколько пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.
В компании City Transportation Systems уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий с линии сняты автобусы, следующие по маршрутам №№ 315, 316, 327.
Остальные пригородные маршруты на линии.
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