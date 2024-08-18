Приостановку съёмок фильма "Алия" прокомментировала Аида Балаева

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в социальных сетях прокомментировала информацию о приостановке съёмок художественного фильма "Алия", посвящённого легендарной снайперше Алие Молдагуловой, передаёт BaigeNews.kz.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мы все помним и чтим великий подвиг Алии Молдагуловой. Её история является неотъемлемой частью нашей национальной памяти, и Министерство заинтересовано, чтобы фильм, посвящённый её героизму, вышел на большие экраны.

Фильм "Алия" остаётся одним из ключевых для нас", — подчеркнула Аида Балаева.

Министр отметила, что это масштабный проект с общим бюджетом более 900 млн тенге, из которых 450 млн тенге – частные инвестиции, а оставшуюся сумму кинокомпания планировала получить из государственного бюджета.

"В июне этого года команда, планирующая снять фильм, принимала участие в питчинге, организованном Государственным центром поддержки национального кино, где представила сценарий картины, претендующей на государственную поддержку. По результатам заседания межведомственной комиссии 18 проектов рекомендованы к финансированию, в их числе фильм "Алия". Учитывая высокую ответственность перед памятью Алии Молдагуловой и значимость фильма для казахстанского зрителя, кинокомпания решила временно приостановить участие в конкурсе, чтобы избежать нерационального использования государственных средств", — пояснила глава Минкультуры.

Она также подчеркнула, что это решение было связано с высокими рисками задержки реализации проекта, поскольку основная часть съёмок была запланирована на территории Республики Беларусь, где планировалось снять сцены военных действий.

"Беларусь на данный момент не может предоставить необходимые натурные площадки из-за высокой загруженности другими проектами, в основном российскими. По этой причине стало невозможным согласовать график использования натурных декораций и в последствии возникла угроза срыва сроков и несвоевременного завершения проекта. В связи с этим было принято решение отстроить свои натурные площадки в Восточно-Казахстанской области. Это позволит не только сохранить качество съёмок, но и обеспечить сдачу в фильма в срок. Мы уверены, что такие меры помогут снять фильм, соответствующий ожиданиям зрителей и достойный памяти великой героини", — заявила Аида Балаева.

Она отметила, что проблемы с финансированием проекта отсутствуют.